Оперативна інформація щодо поширення COVID-19 та пневмонії в Олександрії на ранок 22 червня

18 червня було зроблено 34 ПЛР-тести, виявлено 4 хворих на COVID-19, повідомляє “Голос Громади”.

Станом на 22 червня в закладах, підпорядкованих управлінню охорони здоров’я Олександрійської міської ради, лікуються 58 хворих на коронавірусну інфекцію:

– 7 хворих в інфекційному відділенні центральної міської лікарні, на ШВЛ – 1, в тому числі з Петрівської громади – 1 хворий, зі Світловодської – 3, з Онуфріївської – 1;

– на амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів знаходиться 51 хворий.

Усього станом на 22 червня хворих на пневмонію – 172 особи, в тому числі 26 дітей.

У дитячій міській лікарні на стаціонарному лікуванні знаходиться 65 дітей, з них 24 хворих на пневмонію.

У центральній міській лікарні лікуються 10 хворих на пневмонію, на апаратах ШВЛ – 0.

У районній міській лікарні – 15 хворих на пневмонію, на апаратах ШВЛ – 0, в тому числі 1 дитина.

На амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів лікуються 123 хворих з пневмоніями, в тому числі 1 дитина.