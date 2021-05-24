Оперативна інформація щодо поширення COVID-19 та пневмонії в Олександрії на ранок 24 травня

21 травня було зроблено 50 ПЛР-тестів, виявлено 4 хворих на COVID-19, повідомляє “Голос Громади”.

Станом на 24 травня в закладах, підпорядкованих управлінню охорони здоров’я Олександрійської міської ради, лікуються 278 хворих на коронавірусну інфекцію, в тому числі 4 дітей:

– 26 хворих в інфекційному відділенні центральної міської лікарні, на ШВЛ – 2, з Петрівської громади – 3 хворих, з Пантаївської – 2, з Приютівської – 2, зі Світловодської – 3, з Онуфріївської – 3, з Новопразької – 2, з Попельнастівської – 1;

– на амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів знаходиться 252 хворих, в тому числі 4 дітей.

Усього станом на 24 травня хворих на пневмонію – 346 осіб, в тому числі 37 дітей.

У дитячій лікарні на стаціонарному лікуванні знаходиться 56 дітей, з них 30 хворих на пневмонію.

У центральній міській лікарні лікуються 28 хворих на пневмонію, на апаратах ШВЛ – 2.

У районній міській лікарні – 22 хворих на пневмонію, у тому числі 4 дітей, на апаратах ШВЛ – 0.

На амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів перебуває 266 хворих, в тому числі 3 дітей.