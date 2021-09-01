31 серпня в Олександрії зроблено 15 ПЛР-тестів, не виявлено жодного хворого на COVID-19.

Станом на 1 вересня від коронавірусної інфекції лікуються 19 хворих, у тому числі 1 дитина. Із них 3 пацієнтів перебувають у стаціонарі інфекційного відділення, під апаратом ШВЛ знаходиться 1 людина.

Інші 16 хворих осіб знаходяться на амбулаторному лікуванні.

На сьогодні на пневмонію хворіє 44 особи, у тому числі, 2 дітей. У стаціонарах міських лікарень перебуває 2 дітей та 15 дорослих. Під наглядом спеціалістів вдома лікується 27 чоловік.