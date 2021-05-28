Оперативна інформація щодо поширення COVID-19 та пневмонії в Олександрії станом на 28 травня

27 травня було зроблено 51 ПЛР-тест, виявлено 5 хворих на COVID-19, повідомляє “Голос Громади”.

Станом на 28 травня в закладах, підпорядкованих управлінню охорони здоров’я Олександрійської міської ради, лікуються 272 хворих на коронавірусну інфекцію, в тому числі 3 дітей:

– 13 хворих в інфекційному відділенні центральної міської лікарні, на ШВЛ – 0, зі Світловодської громади – 3, з Онуфріївської – 1, з Попельнастівської – 1;

– на амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів знаходиться 259 хворих, в тому числі 3 дітей.

Усього станом на 28 травня хворих на пневмонію – 313 осіб, в тому числі 42 дитини.

У дитячій лікарні на стаціонарному лікуванні знаходиться 76 дітей, з них 40 хворих на пневмонію.

У центральній міській лікарні лікуються 25 хворих на пневмонію, на апаратах ШВЛ – 1.

У районній міській лікарні – 21 хворий на пневмонію, в тому числі 1 дитина, на апаратах ШВЛ – 0.

На амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів лікуються 227 хворих з пневмоніями.