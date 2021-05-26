Оперативна інформація щодо поширення COVID-19 та пневмонії в Олександрії

25 травня було зроблено 35 ПЛР-тестів, виявлено 1 хворого на COVID-19, повідомляє “Голос Громади”.

Станом на 26 травня в закладах, підпорядкованих управлінню охорони здоров’я Олександрійської міської ради, лікуються 287 хворих на коронавірусну інфекцію, в тому числі 4 дітей:

– 26 хворих в інфекційному відділенні центральної міської лікарні, на ШВЛ – 0, з Петрівської громади – 3 хворих, з Пантаївської – 2, з Приютівської – 2, зі Світловодської – 3, з Онуфріївської – 3, з Новопразької – 2, з Попельнастівської – 1;

– на амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів знаходиться 261 хворий, в тому числі 4 дітей.

Усього станом на 26 травня хворих на пневмонію – 341 особа, в тому числі 35 дітей.

У дитячій лікарні на стаціонарному лікуванні знаходиться 56 дітей, з них 29 хворих на пневмонію.

У центральній міській лікарні лікуються 28 хворих на пневмонію, на апаратах ШВЛ – 1.

У районній міській лікарні – 19 хворих на пневмонію, у тому числі 3 дітей, на апаратах ШВЛ – 0.

На амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів перебуває 265 хворих, в тому числі 3 дітей.