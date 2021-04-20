Оперативна інформація щодо поширення COVID-19 в Олександрії

19 квітня зроблено 196 ПЛР-тестів, виявлено 42 хворих на COVID-19, повідомляє “Голос Громади”.

Станом на 20 квітня в закладах, підпорядкованих управлінню охорони здоров’я Олександрійської міської ради, лікуються 323 хворих на коронавірусну інфекцію, в тому числі 5 дітей:

– 43 хворих в інфекційному відділенні центральної міської лікарні, на ШВЛ – 3, з Петрівської громади – 4 хворих, з Пантаївської – 1, з Попельнастівської – 2, з Приютівської – 4, з Онуфріївської – 3, зі Світловодської – 5, з Олександрівської – 1;

– на амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів знаходиться 280 хворих, в тому числі 5 дітей.

Усього станом на 20 квітня хворих на пневмонію – 478 осіб, в тому числі 18 дітей.

У центральній міській лікарні на стаціонарному лікуванні знаходиться 51 дітей, з них 17 хворих на пневмонію.

У центральній міській лікарні лікуються 93 хворих на пневмонію, на апаратах ШВЛ – 3.

У районній міській лікарні – 32 хворих на пневмонію, в тому числі 1 дитина, на апаратах ШВЛ – 0.

На амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів перебуває 336 хворих.