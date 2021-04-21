Оперативна інформація щодо поширення COVID-19 в Олександрії

20 квітня було зроблено 112 ПЛР-тестів, виявлено 9 хворих на COVID-19, повідомляє “Голос Громади”.

Станом на 21 квітня в закладах, підпорядкованих управлінню охорони здоров’я Олександрійської міської ради, лікуються 320 хворих на коронавірусну інфекцію, в тому числі 6 дітей:

– 35 хворих в інфекційному відділенні центральної міської лікарні, на ШВЛ – 2, з Петрівської громади – 3 хворих, з Пантаївської – 1, з Попельнастівської – 2, з Приютівської – 2, з Онуфріївської – 3, зі Світловодської – 4, з Олександрівської – 1;

– на амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів перебуває 285 хворих, в тому числі 6 дітей.

Усього станом на 21 квітня хворих на пневмонію – 458 осіб, в тому числі 18 дітей.

У дитячій міській лікарні на стаціонарному лікуванні знаходиться 56 дітей, з них 17 хворих на пневмонію.

У центральній міській лікарні лікуються 80 хворих на пневмонію, на апаратах ШВЛ – 4.

У районній міській лікарні – 29 хворих на пневмонію, у тому числі 1 дитина, на апаратах ШВЛ – 0.

На амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів знаходиться 332 хворих.