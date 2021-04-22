Оперативна інформація щодо поширення COVID-19 в Олександрії

21 квітня було зроблено 99 ПЛР-тестів, виявлено 17 хворих на COVID-19, повідомляє “Голос Громади”.

Станом на 22 квітня в закладах, підпорядкованих управлінню охорони здоров’я Олександрійської міської ради, лікуються 330 хворих на коронавірусну інфекцію, в тому числі 5 дітей:

– 41 хворий в інфекційному відділенні центральної міської лікарні, на ШВЛ – 2, з Петрівської громади – 5 хворих, з Пантаївської – 1, з Попельнастівської – 2, з Приютівської – 3, з Онуфріївської – 3, зі Світловодської – 5, з Олександрівської – 1;

– на амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів перебуває 289 хворих, у тому числі 5 дітей.

Усього станом на 22 квітня хворих на пневмонію – 457 осіб, в тому числі 22 дітей.

У дитячій лікарні на стаціонарному лікуванні знаходиться 56 дітей, з них 19 хворих на пневмонію.

У центральній міській лікарні лікуються 88 хворих на пневмонію, на апаратах ШВЛ – 4.

У районній міській лікарні – 30 хворих на пневмонію, в тому числі 2 дітей, на апаратах ШВЛ – 0.

На амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів знаходиться 320 хворих, у тому числі й 1 дитина.