Оперативна інформація щодо поширення COVID-19 в Олександрії

22 квітня було зроблено 87 ПЛР-тестів, виявлено 29 хворих на COVID-19, повідомляє “Голос Громади”.

Станом на 23 квітня в закладах, підпорядкованих управлінню охорони здоров’я Олександрійської міської ради, лікуються 340 хворих на коронавірусну інфекцію, в тому числі 4 дітей:

– 47 хворих в інфекційному відділенні центральної міської лікарні, на ШВЛ – 1, з Петрівської громади – 5 хворих, з Пантаївської – 1, з Попельнастівської – 2, з Приютівської – 3, з Онуфріївської – 3, зі Світловодської – 5, з Олександрівської – 1;

– на амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів перебуває 293 хворих, у тому числі і 4 дитини;

Усього станом на 23 квітня хворих на пневмонію – 431 особа, в тому числі 20 дітей.

У дитячій лікарні на стаціонарному лікуванні знаходиться 53 дітей, з них 17 хворих на пневмонію.

У центральній міській лікарні лікуються 69 хворих на пневмонію, на апаратах ШВЛ – 4.

У районній міській лікарні – 31 хворий на пневмонію, в тому числі 2 дітей, на апаратах ШВЛ – 0.

На амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів знаходиться 314 хворих, серед них і 1 дитина.