Оперативна інформація щодо поширення COVID-19 в Олександрії

22 січня було зроблено 9 ПЛР-тестів, хворих на COVID-19 не виявлено.
Станом на 25 січня в місті лікуються 31 хворий на коронавірусну інфекцію:
– 13 хворих в інфекційному відділенні центральної міської лікарні, в тому числі: на ШВЛ – 1, з Олександрійського району 2 хворих, зі Світловодського р-ну – 1, з Петрівського р-ну – 1;
– на амбулаторному лікуванні знаходиться 18 хворих.
У дитячій лікарні на стаціонарному лікуванні знаходиться 26 дітей, в тому числі 2 хворих на пневмонію.
У центральній міській лікарні лікуються 45 хворих з пневмоніями, на апаратах ШВЛ – 0.
Під наглядом сімейних лікарів лікуються 279 хворих з пневмоніями.
У районній міській лікарні було зроблено 5 ПЛР-тестів, нових випадків коронавірусної інфекції не виявлено.
Загальна кількість хворих на пневмонію – 61. Стаціонарно лікується 13 осіб, дистанційно – 48 людей. На кисневій терапії знаходиться 3 пацієнтів, під апаратами ШВЛ нікого немає. Олександрійців серед хворих на пневмонію – 15.