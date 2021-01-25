Оперативна інформація щодо поширення COVID-19 в Олександрії

22 січня було зроблено 9 ПЛР-тестів, хворих на COVID-19 не виявлено.

Станом на 25 січня в місті лікуються 31 хворий на коронавірусну інфекцію:

– 13 хворих в інфекційному відділенні центральної міської лікарні, в тому числі: на ШВЛ – 1, з Олександрійського району 2 хворих, зі Світловодського р-ну – 1, з Петрівського р-ну – 1;

– на амбулаторному лікуванні знаходиться 18 хворих.

У дитячій лікарні на стаціонарному лікуванні знаходиться 26 дітей, в тому числі 2 хворих на пневмонію.

У центральній міській лікарні лікуються 45 хворих з пневмоніями, на апаратах ШВЛ – 0.

Під наглядом сімейних лікарів лікуються 279 хворих з пневмоніями.

У районній міській лікарні було зроблено 5 ПЛР-тестів, нових випадків коронавірусної інфекції не виявлено.

Загальна кількість хворих на пневмонію – 61. Стаціонарно лікується 13 осіб, дистанційно – 48 людей. На кисневій терапії знаходиться 3 пацієнтів, під апаратами ШВЛ нікого немає. Олександрійців серед хворих на пневмонію – 15.