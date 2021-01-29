Оперативна інформація щодо поширення COVID-19 в Олександрії

28 січня було зроблено 20 ПЛР-тестів, виявлено 7 хворих на COVID-19.

Станом на 29 січня в місті лікуються 32 хворих на коронавірусну інфекцію:

– 11 хворих в інфекційному відділенні центральної міської лікарні, в тому числі: на ШВЛ – 1, зі Світловодського р-ну – 3, з Петрівського р-ну – 1;

– на амбулаторному лікуванні знаходиться 21 хворих.

У дитячій лікарні на стаціонарному лікуванні знаходиться 31 дитина, в тому числі 1 хворий на пневмонію.

У центральній міській лікарні лікуються 30 хворих з пневмоніями, на апаратах ШВЛ – 1.

Під наглядом сімейних лікарів лікуються 285 хворих з пневмоніями.

У районній міській лікарні за останню добу взято 34 ПЛР-тести, виявлено 1 хворого на коронавірус. Це мешканець району.

Загальна кількість хворих на пневмонію, які лікуються на базі районної лікарні – 66 осіб. Із них 13 пацієнтів лікується стаціонарно, 53 – амбулаторно. Кисневої терапії потребує 2 людини, на апаратах ШВЛ немає нікого. Серед хворих на пневмонію – 13 містян.