Оперативна інформація щодо поширення COVID-19 в Олександрії

29 січня було зроблено 9 ПЛР-тестів, виявлено 4 хворих на COVID-19.

Станом на 1 лютого в місті лікуються 31 хворий на коронавірусну інфекцію:

– 7 хворих в інфекційному відділенні центральної міської лікарні, в тому числі: на ШВЛ – 1, зі Світловодського р-ну – 2;

– на амбулаторному лікуванні знаходиться 24 хворих.

У дитячій лікарні на стаціонарному лікуванні знаходиться 29 дітей, в тому числі 1 хворий на пневмонію.

У центральній міській лікарні лікуються 27 хворих з пневмоніями, на апаратах ШВЛ – 1.

Під наглядом спеціалістів лікуються 273 хворих з пневмоніями.

На базі районної лікарні виявлено двох хворих на коронавірус.

Загальна кількість хворих на пневмонію – 65 людей, із них 13 лікується стаціонарно, 52 особи – дистанційно. На кисневій терапії знаходиться 3 пацієнтів, під апаратами ШВЛ немає нікого. Серед хворих на пневмонію – 12 олександрійців.