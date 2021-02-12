Оперативна інформація щодо поширення COVID-19 в Олександрії

11 лютого було зроблено 25 ПЛР-тести, виявлено 1 хворого на COVID-19, повідомляє “Голос Громади”.

Станом на 12 лютого в закладах, підпорядкованих управлінню охорони здоров’я Олександрійської міської ради, лікуються 48 хворих на коронавірусну інфекцію:

– 12 хворих в інфекційному відділенні центральної міської лікарні, в тому числі: на ШВЛ – 0, з Петрівської громади – 6 хворих, з Онуфріївської – 1, з Приютівської – 2, з Пантаївської – 1;

– на амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів перебуває 36 пацієнтів.

Усього станом на 12 лютого хворих на пневмонію – 195 осіб.

У дитячій лікарні на стаціонарному лікуванні знаходиться 47 дітей, з них 3 хворих на пневмонію.

У центральній міській лікарні лікуються 22 хворих на пневмонію, на апаратах ШВЛ – 0.

У районній міській лікарні – 4 хворих на пневмонію, на апаратах ШВЛ – 0.

На амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів знаходиться 166 олександрійців.