Оперативна інформація щодо поширення COVID-19 в Олександрії

11 лютого було зроблено 25 ПЛР-тести, виявлено 1 хворого на COVID-19, повідомляє “Голос Громади”.
Станом на 12 лютого в закладах, підпорядкованих управлінню охорони здоров’я Олександрійської міської ради, лікуються 48 хворих на коронавірусну інфекцію:
– 12 хворих в інфекційному відділенні центральної міської лікарні, в тому числі: на ШВЛ – 0, з Петрівської громади – 6 хворих, з Онуфріївської – 1, з Приютівської – 2, з Пантаївської – 1;
– на амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів перебуває 36 пацієнтів.
Усього станом на 12 лютого хворих на пневмонію – 195 осіб.
У дитячій лікарні на стаціонарному лікуванні знаходиться 47 дітей, з них 3 хворих на пневмонію.
У центральній міській лікарні лікуються 22 хворих на пневмонію, на апаратах ШВЛ – 0.
У районній міській лікарні – 4 хворих на пневмонію, на апаратах ШВЛ – 0.
На амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів знаходиться 166 олександрійців.