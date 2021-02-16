Оперативна інформація щодо поширення COVID-19 в Олександрії

15 лютого було зроблено 74 ПЛР-тести, виявлено 2 хворих на COVID-19, повідомляє “Голос Громади”.

Станом на 16 лютого в закладах, підпорядкованих управлінню охорони здоров’я Олександрійської міської ради, лікуються 41 хворий на коронавірусну інфекцію:

– 14 хворих в інфекційному відділенні центральної міської лікарні, в тому числі: на ШВЛ – 0, з Петрівської громади – 4 хворих, з Онуфріївської – 1, з Приютівської – 2, з Пантаївської – 1;

– на амбулаторному лікуванні перебуває 27 пацієнтів, у тому числі двоє дітей.

Усього станом на 16 лютого хворих на пневмонію – 184 особи.

У дитячій міській лікарні на стаціонарному лікуванні знаходиться 42 дитини, з них 2 хворих на пневмонію.

У центральній міській лікарні лікуються 18 хворих на пневмонію, на апаратах ШВЛ – 0.

У районній міській лікарні – 4 хворих на пневмонію, на апаратах ШВЛ – 0.

Під наглядом сімейних лікарів знаходиться 160 олександрійців.