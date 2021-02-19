Оперативна інформація щодо поширення COVID-19 в Олександрії

18 лютого було зроблено 42 ПЛР-тестів, виявлено 4 хворих на COVID-19, повідомляє “Голос Громади”.

Станом на 19 лютого в закладах, підпорядкованих управлінню охорони здоров’я Олександрійської міської ради, лікуються 43 хворих на коронавірусну інфекцію:

– 12 хворих в інфекційному відділенні центральної міської лікарні, в тому числі: на ШВЛ – 2, з Петрівської громади – 6 хворих, з Світловодської – 1;

– на амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів перебуває 31 хворий, в тому числі 2 дітей.

Усього станом на 19 лютого хворих на пневмонію – 188 осіб.

У дитячій лікарні на стаціонарному лікуванні знаходиться 40 дітей, з них 8 хворих на пневмонію.

У центральній міській лікарні лікуються 17 хворих на пневмонію, на апаратах ШВЛ – 0.

У районній міській лікарні – 6 хворих на пневмонію, на апаратах ШВЛ – 0.

На амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів знаходиться 157 олександрійців.