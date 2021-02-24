Оперативна інформація щодо поширення COVID-19 в Олександрії

23 лютого було зроблено 48 ПЛР-тестів, виявлено 5 хворих на COVID-19, повідомляє “Голос Громади”.

Станом на 24 лютого в закладах, підпорядкованих управлінню охорони здоров’я Олександрійської міської ради, лікуються 52 хворих на коронавірусну інфекцію:

– 16 хворих в інфекційному відділенні центральної міської лікарні, в тому числі: на ШВЛ – 1, з Петрівської громади – 6 хворих, з Приютівської – 1;

– на амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів перебуває 36 хворих, в тому числі 2 дітей.

Усього станом на 24 лютого хворих на пневмонію – 194 особи.

У дитячій лікарні на стаціонарному лікуванні знаходиться 46 дітей, з них 7 хворих на пневмонію.

У центральній міській лікарні лікуються 19 хворих на пневмонію, на апаратах ШВЛ – 0.

У районній міській лікарні – 4 хворих на пневмонію, на апаратах ШВЛ – 0.

На амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів знаходиться 164 олександрійця.