Оперативна інформація щодо поширення COVID-19 в Олександрії на 05.03.2021

4 березня було зроблено 61 ПЛР-тест, виявлено 8 хворих на COVID-19, повідомляє “Голос Громади”.

Станом на 5 березня в закладах, підпорядкованих управлінню охорони здоров’я Олександрійської міської ради, лікуються 84 хворих на коронавірусну інфекцію:

– 26 хворих в інфекційному відділенні центральної міської лікарні, в тому числі: на ШВЛ – 1, з Петрівської громади – 9 хворих, з Попельнастівської – 1, з Приютівської – 1, зі Світловодської – 1;

– на амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів перебуває 58 хворих, в тому числі 3 дітей.

Усього станом на 5 березня хворих на пневмонію – 240 осіб.

У дитячій міській лікарні на стаціонарному лікуванні знаходиться 51 дитина, з них 10 хворих на пневмонію.

У центральній міській лікарні лікуються 27 хворих на пневмонію, на апаратах ШВЛ – 1.

У районній міській лікарні – 9 хворих на пневмонію, на апаратах ШВЛ – 0.

На амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів знаходиться 194 пацієнти.