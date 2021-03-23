Оперативна інформація щодо поширення COVID-19 в Олександрії на 23 березня

22 березня було зроблено 227 ПЛР-тестів, виявлено 12 хворих на COVID-19, повідомляє “Голос Громади”.

Станом на 23 березня в закладах, підпорядкованих управлінню охорони здоров’я Олександрійської міської ради, лікуються 170 хворих на коронавірусну інфекцію:

– 35 хворих в інфекційному відділенні центральної міської лікарні, в тому числі: на ШВЛ – 2, з Петрівської громади – 7 хворих, з Попельнастівської – 1, зі Світловодської – 1, з Приютівської – 1, з Онуфріївської – 1, Великоандрусівської – 1;

– на амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів перебуває 135 хворих, в тому числі 3 дитини.

Усього станом на 23 березня хворих на пневмонію – 429 осіб, в тому числі 29 дітей.

У дитячій міській лікарні на стаціонарному лікуванні знаходиться 61 дитина, з них 21 хворих на пневмонію.

У центральній міській лікарні лікуються 80 хворих на пневмонію, на апаратах ШВЛ – 2.

У районній міській лікарні – 32 хворих на пневмонію, в том числі 2 дитина, на апаратах ШВЛ – 0.

На амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів знаходиться 296 хворих, в тому числі 6 дітей.