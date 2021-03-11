Оперативна інформація щодо поширення COVID-19 в Олександрії на ранок 11 березня

10 березня було зроблено 83 ПЛР-тестів, виявлено 3 хворих на COVID-19, повідомляє “Голос Громади”.

Станом на 11 березня в закладах, підпорядкованих управлінню охорони здоров’я Олександрійської міської ради, лікуються 92 хворих на коронавірусну інфекцію:

– 29 хворих в інфекційному відділенні центральної міської лікарні, в тому числі: на ШВЛ – 2, з Петрівської громади – 6 хворих, з Попельнастівської – 3, з Приютівської – 1, зі Світловодської – 3;

– на амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів знаходиться 63 хворих, в тому числі 2 дитини.

Усього станом на 11 березня хворих на пневмонію – 290 осіб, в тому числі 16 дітей.

У дитячій лікарні на стаціонарному лікуванні знаходиться 47 дітей, з них 12 хворих на пневмонію.

У центральній міській лікарні лікуються 44 хворих на пневмонію, на апаратах ШВЛ – 0.

У районній міській лікарні – 13 хворих на пневмонію, в том числі 1 дитина, на апаратах ШВЛ – 0.

На амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів перебуває 221 хворий, в тому числі 3 дітей.