Оперативна інформація щодо поширення COVID-19 в Олександрії на ранок 17 березня

16 березня було зроблено 121 ПЛР-тести, виявлено 16 хворих на COVID-19, повідомляє “Голос Громади”.

Станом на 17 березня в закладах, підпорядкованих управлінню охорони здоров’я Олександрійської міської ради, лікуються 91 хворий на коронавірусну інфекцію:

– 32 хворих в інфекційному відділенні центральної міської лікарні, в тому числі: на ШВЛ – 2, з Петрівської громади – 2 хворих, з Попельнастівської – 2, зі Світловодської – 3, з Приютівської – 1;

– на амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів перебуває 59 хворих, в тому числі 1 дитина.

Усього станом на 17 березня хворих на пневмонію – 354 особи, в тому числі 22 дитини.

У дитячій лікарні на стаціонарному лікуванні знаходиться 56 дітей, з них 15 хворих на пневмонію.

У центральній міській лікарні лікуються 57 хворих на пневмонію, на апаратах ШВЛ – 1.

У районній міській лікарні – 22 хворих на пневмонію, в том числі 2 дітей, на апаратах ШВЛ – 0.

На амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів знаходиться 260 пацієнтів, в тому числі 5 дітей.