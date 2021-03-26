Оперативна інформація щодо поширення COVID-19 в Олександрії на ранок 26 березня

25 березня було зроблено 146 ПЛР-тестів, виявлено 31 хворого на COVID-19, повідомляє “Голос Громади”.

Станом на 26 березня в закладах, підпорядкованих управлінню охорони здоров’я Олександрійської міської ради, лікуються 223 хворих на коронавірусну інфекцію, в тому числі 5 дітей:

– 44 хворих в інфекційному відділенні центральної міської лікарні, в тому числі: на ШВЛ – 1, з Петрівської громади – 12 хворих, з Попельнастівської – 2, з Новопразької – 2, зі Світловодської – 1, з Приютівської – 3, з Пантаївської – 1, з Онуфріївської – 1, Великоандрусівської – 1;

– на амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів перебуває 179 хворих, в тому числі 5 дітей.

Усього станом на 26 березня хворих на пневмонію – 453 осіб, в тому числі 29 дітей.

У дитячій лікарні на стаціонарному лікуванні знаходиться 79 дітей, з них 25 хворих на пневмонію.

У центральній міській лікарні лікуються 76 хворих на пневмонію, на апаратах ШВЛ – 4.

У районній міській лікарні – 37 хворих на пневмонію, в том числі 2 дітей, на апаратах ШВЛ – 0.

На амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів знаходиться 315 хворих, в тому числі 2 дітей.