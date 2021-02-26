Оперативна інформація щодо поширення COVID-19 в Олександрії  на ранок 26 лютого

25 лютого було зроблено 66 ПЛР-тестів, виявлено 7 хворих на COVID-19, повідомляє “Голос Громади”.

Станом на 26 лютого в закладах, підпорядкованих управлінню охорони здоров’я Олександрійської міської ради, лікуються 67 хворих на коронавірусну інфекцію:

– 20 хворих в інфекційному відділенні центральної міської лікарні, в тому числі: на ШВЛ – 1, з Петрівської громади – 8 хворих, з Приютівської – 1, з Попельнастівської – 1;

– на амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів перебуває 47 пацієнтів.

Усього станом на 26 лютого хворих на пневмонію – 203 особи.

У дитячій міській лікарні на стаціонарному лікуванні знаходиться 55 дітей, з них 9 хворих на пневмонію.

У центральній міській лікарні лікуються 23 хворих на пневмонію, на апаратах ШВЛ – 0.

У районній міській лікарні – 4 хворих на пневмонію, на апаратах ШВЛ – 0.

На амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів знаходиться 167 олександрійців.