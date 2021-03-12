Оперативна інформація щодо поширення COVID-19 в Олександрії станом на 12 березня

11 березня було зроблено 87 ПЛР-тестів, виявлено 3 хворих на COVID-19, повідомляє “Голос Громади”.

Станом на 12 березня в закладах, підпорядкованих управлінню охорони здоров’я Олександрійської міської ради, лікуються 92 хворих на коронавірусну інфекцію:

– 30 хворих в інфекційному відділенні центральної міської лікарні, в тому числі: на ШВЛ – 3, з Петрівської громади – 5 хворих, з Попельнастівської – 2, зі Світловодської – 2;

– на амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів знаходиться 62 хворих, в тому числі 2 дитини.

Усього станом на 12 березня хворих на пневмонію – 301 особа, в тому числі 17 дітей.

У дитячій міській лікарні на стаціонарному лікуванні знаходиться 54 дітей, з них 12 хворих на пневмонію.

У центральній міській лікарні лікуються 47 хворих на пневмонію, на апаратах ШВЛ – 0.

У районній міській лікарні – 14 хворих на пневмонію, в том числі 1 дитина, на апаратах ШВЛ – 0.

На амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів перебуває 228 хворих, в тому числі 4 дітей.