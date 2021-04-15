Оперативна інформація щодо поширення COVID-19 в Олександрії станом на 15 квітня

14 квітня було зроблено 133 ПЛР-тестів, виявлено 25 хворих на COVID-19, повідомляє “Голос Громади”.

Станом на 15 квітня в закладах, підпорядкованих управлінню охорони здоров’я Олександрійської міської ради, лікуються 316 хворих на коронавірусну інфекцію, в тому числі 7 дітей:

– 43 хворих в інфекційному відділенні центральної міської лікарні, в тому числі 1 дитина, на ШВЛ – 0, з Петрівської громади – 1 хворий, з Пантаївської – 2, з Попельнастівської – 1, з Новопразької – 2, з Приютівської – 5, з Онуфріївської – 2, зі Світловодської – 5;

– на амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів перебуває 273 хворих, в тому числі 6 дітей.

Усього станом на 15 квітня хворих на пневмонію – 542 особи, в тому числі 19 дітей.

У дитячій лікарні на стаціонарному лікуванні знаходиться 49 дітей, з них 19 хворих на пневмонію.

У центральній міській лікарні лікуються 82 хворих на пневмонію, на апаратах ШВЛ – 5.

У районній міській лікарні – 35 хворих на пневмонію, на апаратах ШВЛ – 0.

На амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів знаходиться 406 хворих.