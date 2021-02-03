Оперативна інформація щодо поширення COVID-19 в Олександрії станом на 3 лютого

2 лютого було зроблено 5 ПЛР-тестів, хворих на COVID-19 не виявлено.
Станом на 3 лютого в місті лікуються 27 хворих на коронавірусну інфекцію:
– 7 хворих в інфекційному відділенні центральної міської лікарні, в тому числі: на ШВЛ – 0, з Петрівського р-ну – 2, зі Світловодського р-ну – 2;
– на амбулаторному лікуванні знаходиться 20 хворих.
У дитячій лікарні на стаціонарному лікуванні знаходиться 39 дітей, в тому числі 1 хвора на пневмонію.
У центральній міській лікарні лікуються 25 хворих з пневмоніями, на апаратах ШВЛ – 0.
Під наглядом сімейних лікарів лікуються 277 хворих з пневмоніями.
У районній міській лікарні за останню добу було зроблено 12 ПЛР-тестів і 4 ІФА. Хворих на COVID-19 не виявлено.
Загальна кількість хворих на пневмонію – 57 осіб. Стаціонарно лікується 15 людей, амбулаторно – 42 людини. На кисневій терапії і під апаратами ШВЛ немає нікого. Серед хворих на пневмонію – 11 олександрійців.