Оперативна інформація щодо поширення COVID-19 в Олександрії станом на 3 лютого

2 лютого було зроблено 5 ПЛР-тестів, хворих на COVID-19 не виявлено.

Станом на 3 лютого в місті лікуються 27 хворих на коронавірусну інфекцію:

– 7 хворих в інфекційному відділенні центральної міської лікарні, в тому числі: на ШВЛ – 0, з Петрівського р-ну – 2, зі Світловодського р-ну – 2;

– на амбулаторному лікуванні знаходиться 20 хворих.

У дитячій лікарні на стаціонарному лікуванні знаходиться 39 дітей, в тому числі 1 хвора на пневмонію.

У центральній міській лікарні лікуються 25 хворих з пневмоніями, на апаратах ШВЛ – 0.

Під наглядом сімейних лікарів лікуються 277 хворих з пневмоніями.

У районній міській лікарні за останню добу було зроблено 12 ПЛР-тестів і 4 ІФА. Хворих на COVID-19 не виявлено.

Загальна кількість хворих на пневмонію – 57 осіб. Стаціонарно лікується 15 людей, амбулаторно – 42 людини. На кисневій терапії і під апаратами ШВЛ немає нікого. Серед хворих на пневмонію – 11 олександрійців.