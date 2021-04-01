Оперативна інформація щодо поширення COVID-19 в Олександрії станом на ранок 01 квітня!

31 березня було зроблено 138 ПЛР-тестів, виявлено 22 хворих на COVID-19, повідомляє “Голос Громади”.

Станом на 1 квітня в закладах, підпорядкованих управлінню охорони здоров’я Олександрійської міської ради, лікуються 305 хворих на коронавірусну інфекцію, в тому числі 6 дітей:

– 47 хворих в інфекційному відділенні центральної міської лікарні, в тому числі: на ШВЛ – 2, з Петрівської громади – 5 хворих, з Попельнастівської – 3, з Новопразької – 6, з Приютівської – 6, з Онуфріївської – 2;

– на амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів перебуває 258 хворих, в тому числі 6 дітей.

Усього станом на 1 квітня хворих на пневмонію – 514 осіб, в тому числі 29 дітей.

У дитячій лікарні на стаціонарному лікуванні знаходиться 66 дітей, з них 25 хворих на пневмонію.

У центральній міській лікарні лікуються 80 хворих на пневмонію, на апаратах ШВЛ – 3.

У районній міській лікарні – 43 хворих на пневмонію, у тому числі 1 дитина, на апаратах ШВЛ – 1.

На амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів знаходиться 366 хворих, в тому числі 3 дітей.