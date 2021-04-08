Оперативна інформація щодо поширення COVID-19 в Олександрії станом на ранок 08 квітня

7 квітня було зроблено 155 ПЛР-тестів, виявлено 10 хворих на COVID-19, повідомляє “Голос Громади”.

Станом на 8 квітня в закладах, підпорядкованих управлінню охорони здоров’я Олександрійської міської ради, лікуються 336 хворих на коронавірусну інфекцію, в тому числі 6 дітей:

– 50 хворих в інфекційному відділенні центральної міської лікарні, в тому числі: на ШВЛ – 2, з Петрівської громади – 9 хворих, з Попельнастівської – 2, з Новопразької – 3, з Приютівської – 1, з Онуфріївської – 5, зі Світловодської – 2;

– на амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів перебуває 286 хворих, в тому числі 6 дітей.

Усього станом на 8 квітня хворих на пневмонію – 566 осіб, в тому числі 25 дітей.

У дитячій лікарні на стаціонарному лікуванні знаходиться 57 дітей, з них 22 хворих на пневмонію.

У центральній міській лікарні лікуються 81 хворий на пневмонію, на апаратах ШВЛ – 6.

У районній міській лікарні – 41 хворий на пневмонію, в тому числі 1 дитина, на апаратах ШВЛ – 0.

На амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів знаходиться 422 хворих, в тому числі 2 дітей.