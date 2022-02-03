Оперативна інформація щодо поширення коронавірусу COVID-19

2 лютого було зроблено 215 ПЛР-тестів, виявлено 28 хворих на COVID-19, повідомляє “Голос громади”.

Станом на 3 лютого в закладах, підпорядкованих управлінню охорони здоров’я Олександрійської міської ради, лікуються 265 хворих на коронавірусну інфекцію, в тому числі 36 дітей:

– в інфекційному відділенні центральної міської лікарні лікуються 29 хворих, в тому числі зі Знам’янської громади – 2, Світловодської – 1, Пантаївської – 6, Приютівської – 2, Петрівської – 2, на апаратах ШВЛ – 2;

– на амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів знаходиться 236 хворих, в тому числі 36 дітей.

Усього станом на 3 лютого хворих на пневмонію – 281 особа, в тому числі 23 дітей.

У дитячій лікарні на стаціонарному лікуванні знаходиться 59 дітей, з них 19 хворих на пневмонію.

У центральній міській лікарні лікуються 29 хворих, на апаратах ШВЛ – 0.

У центральній районній лікарні – 13 хворих, на апаратах ШВЛ – 2.

На амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів лікуються 220 хворих, в тому числі 4 дітей.