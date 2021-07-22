Оперативна інформація щодо поширення коронавірусу COVID-19 на ранок 22 липня

21 липня було зроблено 23 ПЛР-тести, хворих на COVID-19 не виявлено.

Станом на 22 липня в закладах, підпорядкованих управлінню охорони здоров’я Олександрійської міської ради, лікуються 7 хворих на коронавірусну інфекцію:

– в інфекційному відділенні центральної міської лікарні лікуються 2 хворих з Приютівської громади, на апаратах ШВЛ – 0;

– на амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів знаходиться 5 хворих.

Усього станом на 22 липня хворих на пневмонію – 74 осіб, в тому числі 32 дітей.

У дитячій лікарні на стаціонарному лікуванні знаходиться 70 дітей, з них 32 хворих на пневмонію.

У центральній міській лікуються 8 хворих на пневмонію, на апаратах ШВЛ – 0.

У районній міській лікарні – 6 хворих на пневмонію, на апаратах ШВЛ – 0.

На амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів лікуються 28 хворий.