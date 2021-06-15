Оперативна інформація щодо поширення коронавірусу COVID-19 та пневмонії в Олександрії

15 червня було зроблено 46 ПЛР-тестів, виявлено 1 хворого на COVID-19, повідомляє “Голос Громади”.

У закладах, підпорядкованих управлінню охорони здоров’я Олександрійської міської ради, лікуються 110 хворих на коронавірусну інфекцію:

– 8 хворих в інфекційному відділенні КП «ЦМЛ м. Олександрії», на ШВЛ – 0, в тому числі з Петрівської громади – 1 хворий, зі Світловодської – 1;

– на амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів знаходиться 102 хворих.

Всього станом на 15 червня – 191 хворий на пневмонію, в тому числі 23 дітей.

На стаціонарному лікуванні в центральній міській та районній лікарнях з пневмонією перебуває 24 дорослих, в тому числі 1 дитина. Під апаратами ШВЛ – 0 осіб.

У дитячій лікарні перебуває 21 дитина, хвора на пневмонію.

На амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів лікуються 146 хворих з пневмоніями, в тому числі 1 дитина.