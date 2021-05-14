13 травня було зроблено 96 ПЛР-тестів, виявлено 17 хворих на COVID-19, повідомляє “Голос Громади”.

На ранок 14 травня в закладах, підпорядкованих управлінню охорони здоров’я Олександрійської міської ради, лікуються 336 хворих на коронавірусну інфекцію, в тому числі 11 дітей:

– 33 хворих в інфекційному відділенні центральної міської лікарні, на ШВЛ – 5, з Петрівської громади – 4 хворих, з Пантаївської – 2, з Приютівської – 1, зі Світловодської – 5, з Новопразької – 1, з Онуфріївської – 2, з Попельнастівської – 1;

– на амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів перебуває 303 хворих, в тому числі 11 дітей.

Усього станом на 14 травня хворих на пневмонію – 369 осіб, в тому числі 27 дітей.

У дитячій лікарні на стаціонарному лікуванні знаходиться 67 дітей, з них 22 хворих на пневмонію.

У центральній міській лікарні лікуються 36 хворих на пневмонію, на апаратах ШВЛ – 2.

У районній лікарні – 25 хворих на пневмонію, в тому числі 4 дітей, на апаратах ШВЛ – 0.

На амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів перебуває 286 хворих, в тому числі 1 дитина.