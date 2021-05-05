Оперативна інформація щодо поширення коронавірусу COVID-19 в Олександрії

30 квітня було зроблено 36 ПЛР-тестів, виявлено 21 хворий на COVID-19, повідомляє “Голос Громади”.

Станом на 5 травня в закладах, підпорядкованих управлінню охорони здоров’я Олександрійської міської ради, лікуються 367 хворих на коронавірусну інфекцію, в тому числі 9 дітей:

– 51 хворий в інфекційному відділенні центральної міської лікарні, на ШВЛ – 2, з Петрівської громади – 8 хворих, з Пантаївської – 2, з Приютівської – 2, зі Світловодської – 12, з Новопразької – 5, Великоаднрусівської – 1, Онуфріївської – 1;

– на амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів перебуває 316 хворих, в тому числі 9 дітей.

Усього станом на 5 травня хворих на пневмонію – 388 осіб, в тому числі 29 дітей.

У дитячій міській лікарні на стаціонарному лікуванні знаходиться 77 дітей, з них 25 хворих на пневмонію.

У центральній міській лікарні лікуються 49 хворих на пневмонію, на апаратах ШВЛ – 3.

У районній міській лікарні – 23 хворих на пневмонію, в тому числі 2 дітей, на апаратах ШВЛ – 0.

На амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів знаходиться 291 хворих, в тому числі 2 дітей.