Оперативна інформація щодо поширення коронавірусу COVID-19

9 липня було зроблено 4 ПЛР-тести, виявлено 1 хворого на COVID-19, повідомляє “Голос Громади”.

Станом на 12 липня в закладах, підпорядкованих управлінню охорони здоров’я Олександрійської міської ради, лікуються 10 хворих на коронавірусну інфекцію, в тому числі 2 дітей:

– 2 хворих в інфекційному відділенні центральної міської лікарні, в тому числі з Світловодської громади – 1, з Петрівської – 1 дитина, на ШВЛ – 0;

– на амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів знаходиться 8 хворих, в тому числі 1 дитина.

Усього станом на 12 липня хворих на пневмонію – 48 осіб, в тому числі 12 дітей.

У дитячій міській лікарні на стаціонарному лікуванні знаходиться 39 дітей, з них 12 хворих на пневмонію.

У центральній міській лікарні лікуються 13 хворих на пневмонію, на апаратах ШВЛ – 0.

У районній міській лікарні – 1 хворий на пневмонію, на апаратах ШВЛ – 0.

На амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів лікуються 22 хворих.