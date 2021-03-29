Оперативна інформація: в Олександрії число хворих на COVID дотягується до трьохсот!

За 26-28 березня було зроблено 97 ПЛР-тестів, виявлено 54 хворих на COVID-19, повідомляє “Голос Громади”.

Станом на 29 березня в закладах, підпорядкованих управлінню охорони здоров’я Олександрійської міської ради, лікуються 277 хворих на коронавірусну інфекцію, в тому числі 6 дітей:

– 43 хворих в інфекційному відділенні центральної міської лікарні, в тому числі: на ШВЛ – 3, з Петрівської громади – 12 хворих, з Попельнастівської – 2, з Новопразької – 3, зі Світловодської – 1, з Приютівської – 4, з Пантаївської – 1, з Онуфріївської – 4, Великоандрусівської – 1;

– на амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів перебуває 234 хворих, в тому числі 6 дітей.

Усього станом на 29 березня хворих на пневмонію – 483 осіб, в тому числі 30 дітей.

У дитячій лікарні на стаціонарному лікуванні знаходиться 77 дітей, з них 27 хворих на пневмонію.

У центральній міській лікарні лікуються 72 хворих на пневмонію, на апаратах ШВЛ – 2.

У районній міській лікарні – 39 хворих на пневмонію, в том числі 1 дитина, на апаратах ШВЛ – 0.

На амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів знаходиться 345 хворий, в тому числі 2 дітей.