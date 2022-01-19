Оперативна КОВІД-інформація станом на 19 січня в Олександрії

18 січня було зроблено 95 ПЛР-тестів, хворих на COVID-19 не виявлено, повідомляє “Голос Громади”.

Станом на 19 січня в закладах, підпорядкованих управлінню охорони здоров’я Олександрійської міської ради, лікуються 135 хворих на коронавірусну інфекцію, в тому числі 7 дітей:

– в інфекційному відділенні центральної міської лікарні лікуються 34 хворих, в тому числі зі Знам’янської громади – 2, Онуфріївської – 2, Світловодської – 6, Приютівської – 1, Петрівської – 1, Новопразької – 1, на апаратах ШВЛ – 2;

– на амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів знаходиться 101 хворий, в тому числі 7 дітей.

Усього станом на 19 січня хворих на пневмонію – 203 осіб, в тому числі 9 дітей.

У дитячій лікарні на стаціонарному лікуванні знаходиться 49 дітей, з них 9 хворих на пневмонію.

У центральній міській лікарні лікуються 14 хворих, на апаратах ШВЛ – 0.

У районній міській лікарні – 14 хворих, на апаратах ШВЛ – 1.

На амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів лікуються 166 хворих.