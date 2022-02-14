Оперативна “післявихідна” КОВІД-інформація в Олександрії

За вихідні було зроблено 145 ПЛР-тестів, виявлено 87 хворих на COVID-19, повідомляє “Голос Громади”.

Станом на 14 лютого в закладах, підпорядкованих управлінню охорони здоров’я Олександрійської міської ради, лікуються 592 хворих на коронавірусну інфекцію, в тому числі 39 дітей:

– в інфекційному відділенні центральної міської лікарні лікуються 45 хворих, в тому числі зі Знам’янської громади – 4, Великоандрусівської – 1, Пантаївської – 2, Приютівської – 4, Петрівської – 6, Світловодської – 1, Новопразької – 1, Попельнастівської – 1, на апаратах ШВЛ – 0;

– на амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів знаходиться 547 хворих, в тому числі 39 дітей.

Усього станом на 14 лютого хворих на пневмонію – 297 осіб, в тому числі 16 дітей.

У дитячій лікарні на стаціонарному лікуванні знаходиться 58 дітей, з них 10 хворих на пневмонію.

У центральній міській лікарні лікуються 23 хворих, на апаратах ШВЛ – 0.

У центральній районній лікарні – 31 хворий, на апаратах ШВЛ – 0.

На амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів лікуються 233 хворих, в тому числі 6 дітей.