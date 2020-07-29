Оприлюднили висновки стосовно смерті 25-річної олександрійки під час пологів

Стали відомі результати розслідування випадку смерті породіллі в Олександрії, повідомляє «Голос Громади» посилаючись на сайт Дозор.

За висновками членів клініко-експертної комісії департаменту охорони здоров’я Кіровоградської облдержадміністрації попередити смерть породіллі було теоретично можливо за умови правильних дій лікарів і надання адекватної медичної допомоги».

Лікарку, яка оперувала породіллю, відсторонили від роботи та заборонили їй проводити хірургічні операції. Крім цього, було прийнято рішення провести позачергову переатестацію лікаря акушера-гінеколога на відповідність кваліфікаційній категорії.

За фактом смерті породіллі відкрито кримінальне провадження. Остаточне рішення прийме суд.