Головна НовиниНовини Олександрія: відзначаємо День молоді разом (план заходів на 25-27 червня) 24/06/202197 Кожен знайде цікавий варіант заходу для себе залежно від своїх уподобань. Буде весело! СТАТТІ ПО ТЕМІБІЛЬШЕ ВІД АВТОРА Новини Комунальники здійснюють другий покіс трави на вулицях Олександрії Новини Голова Олександрійської РДА Ольга Коріненко спілкуватиметься з мешканцями району Новини Що з ремонтом інфекційного відділення в Олександрії? Новини Це твоє свято! Програма святкування Дня Конституції в Олександрії Новини На дитячий майданчик в Олександрії ледь не впала частина дерева Новини В Олександрії сварка між двома кумами завершилася різаниною БЕЗ КОМЕНТАРІВ Популярне Хто має право на додаткову соціальну допомогу на дітей у період... 07/05/2020 В Кіровоградській області зафіксували чотири випадки захворювання на коронавірус 29/03/2020 Недалеко от Александрии велопутешественник обнаружил “заброшенный рай” 01/06/2016 Жахлива аварія на в’їзді в Олександрію з трьома загиблими, дівчина у... 07/06/2019 Держлікслужба України заборонила реалізацію в аптеках всіх серій знеболювального «Німесил» 06/09/2019 Кому дозволено працювати? В Олександрії оголосили про закриття всіх магазинів, кафе,... 17/03/2020Завантажити більшеОстанні новини НовиниПитання чергового виконкому Олександрійської міськради НовиниКомунальники здійснюють другий покіс трави на вулицях Олександрії НовиниГолова Олександрійської РДА Ольга Коріненко спілкуватиметься з мешканцями району НовиниЩо з ремонтом інфекційного відділення в Олександрії? НовиниЦе твоє свято! Програма святкування Дня Конституції в Олександрії НовиниНа дитячий майданчик в Олександрії ледь не впала частина дерева