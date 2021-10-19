Опитування олександрійців: керуванням Сергія Кузьменка задоволені 77%(!) населення Олександрії

За результатами опитування Соціологічної групи «Рейтинг», мешканці Олександрії значно краще оцінюють стан справ на місцевому рівні, аніж на загальнодержавному, повідомляє “Голос Громади” посилаючись на пресслужбу відомства.

Так, 47% опитаних вважають, що справи у місті йдуть у правильному напрямку, 38% – протилежної думки. Щодо країни – лише 20% вважають, що справи у ній рухаються у правильному напрямку, 66% – навпаки. За останній рік зросла кількість тих, хто вважає, що місто та країна рухаються у правильному напрямку.

Читайте також: Їдете до іншої області? Пред`явіть COVID-«аусвайс»! Моделювання виборів міського голови з такими ж кандидатами як у жовтні 2020 року, показало, що за Сергія Кузьменка проголосувало б сьогодні 75,2% тих, хто визначився і прийшов би на дільниці. За Степана Цапюка віддали б свої голоси – 22,5%, за Володимира Трофименка – 0,1%. У порівнянні із минулим роком рейтинг Сергія Кузьменка зріс майже на 20 в.п.

77% задоволені діяльністю мера Олександрії С.Кузьменка, 15% – не задоволені. Діяльністю міської ради задоволені 56%, не задоволені – 23%, не змогли оцінити – 22%. Читайте також: В Олександрії відкрилося відділення банку Великої Британії Аналізуючи результати рейтингу опитування населення Олександрії, заступник директора соціологічної групи «Рейтинг» Любомир Мисів зазначив:

«Якщо говорити у порівнянні з минулим роком, дійсно, показники Сергія Кузьменка зросли, за останній час майже на 20 відсоткових пунктів, якщо ми порівнюємо з результатами виборів. Основна причина, яку ми бачимо з опитування — жителі Олександрії позитивно оцінюють усі проєкти міського голови, які зараз реалізуються в місті. Також ми бачимо, що рейтинг довіри Сергія Кузьменка і оцінка ситуації змін в місті покращилася в порівнянні з минулорічними опитуваннями. Більше половини тих, хто взяв участь в опитуванні сказали, що ситуація в місті за рік покращилася. Це свідчить про те, що міська влада працює і має такі результати. Будемо бачити в наступних опитуваннях, чи змінюватиметься вона на краще».