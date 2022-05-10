ОПЗЖ в Олександрійській міськраді отримала «вовчий квиток» КОЛАБОРАНТА

10 травня відбулася ХХ позачергова сесія Олександрійської міської ради, на яку вносилося два питання. Про перше з них – засудження збойної агресії росії проти України – вже щойно розповідалося. А наступним (і останнім, оскільки регламент позачергової сесії передбачає розгляд не більше двох питань) був проєкт рішення «Про визнання Політичної партії «ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ» колаборантом.

Це питання «визрівало» після рішення Ради національної безпеки і оборони України від 18 березня 2022 року «Щодо призупинення діяльності окремих політичних партій», до переліку яких, як відомо, потрапила і ОПЗЖ за свою відверто проросійську політику.

Але якщо говорити ще точніше про першопричину – 6 травня відбулося засідання Громадської ради Олександрії, одним з питань якого було рекомендувати міській раді не тільки визнати колаборантом (тобто – посібником ворога, фактично – зрадником України) політичну партію «ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ», а також і її однойменну фракцію в Олександрійській міській раді. Власне, з цієї причини і була скликана сесія.

Під час обговорення питання «обвинувальною стороною» ОПЗжистів у колаборації виступили депутат від Європейської Солідарності Олександр Рушковський та депутат від ВО «Батьківщина» Олег Панібратенко. Вони пояснили, в чому вбачаються ознаки колабораціонізму місцевих ОПЗЖстів, нагадавши присутнім зокрема останній показовий випадок: на березневій сесії міськради, коли Україна вже палала у вогні війни і необхідно було терміново виділити з місцевого бюджету 600 тисяч тисяч гривень на забезпечення найнеобхіднішим місцеву тероборону, фракція ОПЗЖ у повному складі… не з`явилась на сесію! Причому – ніяк не пояснивши свою відсутність: просто ігнорували свій депутатський обов`язок у найскладніший для держави і міста момент, щоб зірвати таким чином фінансування тероборони Олександрії (про це свого часу розповідав «Голос Громади»). Очевидно, що ОПЗЖисти виконували вказівку свого вищого партійного керівництва, але ж, в решті–решт ці депутати прийшли у міську раду, щоб служити своїй громаді, а не вищим партійним бонзам ОПЗЖ…

Але «обвинувачувачі» ще й не все їм пригадали… Якщо оглянутися назад, то в пам`яті з`являться неодноразові офіційні депутатські звернення О.Рушковського до колег по депкорпусу від ОПЗЖ, у яких він ставив перед ними питання руба: шановні, скажіть прямо, ви вважаєте росію агресором, чи ні? Ви вважаєте путіна воєнним злочинцем? Ви взагалі за кого – за росію, чи за Україну? Наголосимо: ці запити були оформлені офіційно і подані Рушковським на сесіях ще до широкомасштабної війни (протягом 2021 року). Але на жоден із запитів фракція ОПЗЖ так і не дала ніякої відповіді, знову ж таки, просто проігнорувавши їх, що є грубим порушенням депутатської етики і регламенту.

На прохання голови фракції ОПЗЖ Генадія Лоцмана на цій сесії, міський голова Сергій Кузьменко надав йому слово для відповіді. «Двічі біло-блакитний депутат» (з 2010 року від Партії регіонів, а нині – від ОПЗЖ) Лоцман спершу почав було апелювати до РНБО України, яка, мовляв, ухвалила «неправомірне» рішення про заборону проросійських політичних партій. Це не справило ніякого очікуваного ним враження, а навпаки – лише підлило олії у вогонь обурення депутатів з протилежних фракцій. Тоді Г.Лоцман перейшов від нападу до захисту і намагався зберегти «покер фейс» спробою розжалобити своїх однопартійців. За його словами, апологети ОПЗЖ з усіх сил надають допомогу як армії України, так і біженцям та переселенцям. То мовляв, які ж ми колаборанти – ми патріоти! За що нас так?! Та ці доводи так само не вичавили сльози співчуття у опонентів , бо якось мали вигляд ще жалюгідніший, ніж попередній аргумент. А про те, чому ж тоді такі патріотичні ОПЗЖисти бойкотували сесію, на якій виділялася грошова допомога олександрійській теробороні, Г.Лоцман чомусь взагалі не згадав. Єдиним притомним повідомленням Геннадія Лоцмана стала лише його офіційна заява про те, що «фракція ОПЗЖ категорично засуджує російську агресію по відношенню до України», та заява про «припинення діяльності фракції ОПЗЖ в Олександрійській міській раді».

А на зустрічну пропозицію своїх опонентів скласти депутатам ОПЗЖ їхні депутатські повноваження Г.Лоцман відповів відмовою: мовляв, багатьох з нас виборці обирали не за партійними, а за відкритими списками і взагалі – ми ще подивимось, що вирішить електорат на наступних виборах. (Що ж, завидна і сказати б, навіть дещо надмірна самовпевненість)…

Отож після виступів обох протилежних сторін міський голова поставив на голосування рішення такого змісту: «Визнати політичну партію «ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ» та її фракцію в Олександрійській міській раді колаборантом». За це рішення проголосували 29 депутатів, 3 – проти, 4 – утримались, 1 – не голосував.

Депутатам відповідної партїі рекомендовано прийняти рішення про розпуск фракції та скласти повноваження депутатів Олександрійської міської ради. Станом на зараз її склад такий: ЛОЦМАН Геннадій, СОСНА Людмила, ГОРОШКО Анатолій, КОЖЕМЯЧЕНКО Анатолій, ЛОЦМАН Віталій, НЕКРАСОВ Андрій, НОС Юрій, ПРИХОДЬКО Віктор, ПРОКВАС Валерій.

Для довідки: фракція ОПЗЖ в Олександрійській районній раді теж «саморозпустилася» ще понад місяць тому. Тоді ж і трохи раніше

кілька депутатів, колишніх ОПЗЖистів, відмовилися від депутатства взагалі, вийшовши з районної ради.

FINITA LA COMMEDIA, завіса…