ОСББ: попрацювали для себе – ще й підзаробили грошей

Ще одне з олександрійських ОСББ отримає фінансове відшкодування з міського бюджету за реконструкцію мереж свого будинку, повідомляє «Голос Громади».

Виконавчий комітет Олександрійської міської ради на черговому засіданні погодив відшкодування об`єднанню співвласників багатоквартирного будинку «ЖБК-6 «Південний» за рахунок місцевого бюджету частини кредитних коштів у сумі 150 тисяч гривень. Кредит ОСББ брало в «Укргазбанку» на реконструкцію внутрішніх мереж електропостачання в будинку по вул. Садовій, 62; ці роботи виконані.

Рішення про часткове відшкодування кредиту з місцевого бюджету ухвалене на підставі чинної Програми спільного фінансування та підтримки ОСББ в Олександрійській територіальній громаді на 2021-2025 роки.