Вчора, 13 січня, в Олександрії, за участі діток з особливими потребами, відгуляли новорічно-різдвяну круговерть «Старий Новий рік – чудове свято, буде радості багато!». Повідомляє “Голос Громади”.

“І я там був, мед пиво пив..!”

Працівники Центральної міської бібліотеки для дітей влаштували справжнє новорічне свято з магією, веселощами, розвагами та подарунками. До вихованців МГО «Серце матері» цього святкового дня завітали Дід Мороз зі Снігуронькою з конкурсами й подарунками, Солоха та чорт, які хотіли зіпсувати святкування Старого Нового року, жабка Василина з Іваном Царевичем, які допомагали врятувати свято від проходеньок чортеняти та Солохи.

Аби повернути стрілку годинника дітвора танцювала запальні танці, відгадувала веселі загадки, жартувала, розповідала вірші та співала пісень…

Завдяки спільним зусиллям та хорошому настрою малеча врятувала свято та дійшла примирення з посіпаками, які вибачилися за свої негарні вчинки. Для закріплення магії святкування всі діти отримали солодкі подарунки від міського голови Сергія Кузьменка.