Вчора, 13 січня, в Олександрії, за участі діток з особливими потребами, відгуляли новорічно-різдвяну круговерть «Старий Новий рік – чудове свято, буде радості багато!». Повідомляє “Голос Громади”.

“І я там був, мед пиво пив..!”

Працівники Центральної міської бібліотеки для дітей влаштували справжнє новорічне свято з магією, веселощами, розвагами та подарунками. До вихованців МГО «Серце матері» цього святкового дня завітали Дід Мороз зі Снігуронькою з конкурсами й подарунками, Солоха та чорт, які хотіли зіпсувати святкування Старого Нового року, жабка Василина з Іваном Царевичем, які допомагали врятувати свято від проходеньок чортеняти та Солохи.

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Аби повернути стрілку годинника дітвора танцювала запальні танці, відгадувала веселі загадки, жартувала, розповідала вірші та співала пісень…

Завдяки спільним зусиллям та хорошому настрою малеча врятувала свято та дійшла примирення з посіпаками, які вибачилися за свої негарні вчинки. Для закріплення магії святкування всі діти отримали солодкі подарунки від міського голови Сергія Кузьменка.

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