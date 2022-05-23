“Останнього дзвоника” не буде: в Олександрії добігає кінця 2021-2022 навчальний рік

Трохи більше ніж через 2 тижні у школах Олександрійської громади завершується навчальний рік, повідомляє “Голос Громади” посилаючись на сайт міської ради.

Відтак, учні початкових, середніх та старших класів навчатимуться до 7 червня включно, а вже з 8 червня у школярів починаються літні канікули, які триватимуть до 31 серпня.

“Консультації в рамках підготовки до здачі мультипредметного тесту, який в цьому році школярі складають замість ЗНО, триватимуть до кінця червня.

У зв’язку з війною свята «Останнього дзвоника» та урочистих лінійок не буде. Для вирішення організаційних питань кожен освітній заклад самостійно визначить формат зустрічей з дітьми та їх батьками” – йдеться в інформативному тексті.