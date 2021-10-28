Освітня програма “4 кроки до гендерної рівності в місцевих ОТГ: зміст і формат затверджено

Наприкінці минулого тижня відбулося третя фасилітована сесія учасників “Спільноти практиків з гендерної рівності”, а саме: вчителів Приютівської та Новопразької територіальних громад, психологів, експертів із гендерної рівності, громадських активістів, учнів та їхніх батьків – про це «Голос Громади» повідомили організатори заходу.

Нагадаємо, що модульна факультативна програма “4 кроки до гендерної рівності” створюється за ініціативи ГО “Олександрійський гендерний інформаційний центр” у рамках проєкту “Тренд на рівність” за підтримки Уряду Канади та Pact Ukraine.

Як зазначається у повідомленні, зміст програми складатиметься з 16 уроків, об’єднаних у 4 модулі: гендерні стереотипи, що таке гендер, чому ми рівні і чому ми різні, чоловічі та жіночі професії. До кожного з модулів будуть розроблені методичні рекомендації і за бажання вчитель зможе самостійно вирішувати, який урок з якого модулю потрібно проводити. Для зручності фінальна версія програми буде оформлена у гайдлайн (інструкцію), що поширюватиметься у друкованому та електронному вигляді.

Власне розробці формату гайдлайна й тестуванню двох уроків “Гендерні права людини, вони є?”, “Ікігай. Як знайти своє призначення?” і була присячена ця зустріч.

Отже, перш ніж розпочати тему саме гендерної рівності, учасники поговорили про те, хто така людина? Що таке права людини та чи існує таке поняття як гендерні права людини? Щоб краще зрозуміти, якими привілеями володіє людина, маючи різне становище в суспільств,і керіввниця проєкту Анна Орловська провела гру, де учасники брали на себе різні ролі та за допомогою запитань визначали, на якому рівні вони знаходяться і якими є їхні життєві привілеї. Вправа допомогла наглядно зрозуміти, як суспільство жорстоко розділяє людей за їх ознаками, соціальним становищем та статтю. Також це дало розуміння того, що права людини є надважливими. Тож гендерне право є молодою, але невід’ємною галуззю в правовій системі.

Другий урок був присячений знайомству з японською концепцією ікігай, що означає відчуття власного призначення. Завдяки вправі присутнім вдалось зрозуміти, що вірно визначене власне призначення є дуже важливим для успішності та самореалізації в житті. Що тільки поєднавши любов до справи, існуючі навички, запит та оплату, можна визначити власний ikigay. Хіба може вплинути стать на вибір власного призначення? На думку присутніх суспільні думки чи бачення, стать чи вік, не можуть вплинути на вибір професії.

Присутня на заході школярка Валерія прокоментувала урок: “Як же не вистачає подібних програм у моїй школі, зокрема класі! Багато однокласників навіть не правильно трактують поняття гендерної рівності та фемінізму. Хлопчики сприймають ці теми, як приниження чоловіків жінками, а деякі й зовсім не чули про ці терміни. Хотілось би говорити на ці теми саме таким методом, який був сьогодні”.

А школяр Андрій додав: “Колись я сприймав цю тему, як якусь боротьбу між чоловіками і жінками та був проти гендерної рівності. Але згодом розібравшись в цьому я зрозумів її важливість та вважаю за потрібне й іншим підліткам доносити достовірну інформацію”.

На початок листопада запланований тренінг “Крокуємо до гендерної рівності” для вчителів Приютівської і Новопразької ТГ, які власне і почнуть тестування факультативної програми “4 кроки до гендерної рівності”, а в кінці року програму буде направлено для ліцензування.

Команда проєкту «Тренд на рівність» щиро вдячна за партнерство та співпрацю очільникам КУ “Центр із обслуговування комунальних закладів та установ” Приютівської та Новопразької ТГ Світлані Михайленко та Олександру Даценку, бібліотеці-філії №3 Олександрійської МЦБС та Інформаційно-туристичному центру “Олександрія”, на базі яких відбуваються робочі зустрічі та активу Молодіжного парламенту Олександрійської міської ради.

Інформація, яка представлена, є виключною відповідальністю ГО «Олександрійський гендерний інформаційний центр» та не обов’язково відображає погляди Уряду Канади і організації Pact Ukraine, йдеться в повідомленні.