Отримай актуальну професію за підтримки служби зайнятості

У лютому поточного року Кіровоградський обласний центр зайнятості має можливість навчити на базі Сумського центру професійно-технічної освіти державної служби зайнятості безробітних громадян професії «Продавець непродовольчих товарів». Навчання розпочинається з 07 лютого і триватиме 5,1 місяця.

Умовами до направлення на навчання є:

повна або базова загальна середня освіта;

вік особи не менше 18 років;

медична довідка;

особова медична книжка.

Для безробітних громадян, які зареєстровані в службі зайнятості, професійне навчання здійснюється за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття.

Звертаємо увагу, що у зв’язку з карантинними обмеженнями графіки навчання можуть бути змінені.

За більш детальною інформацією звертайтеся до відділу організації профнавчання Кіровоградського обласного центру зайнятості за тел. (0522) 32-13-28.

Про інші професії, які можна здобути за сприяння служби зайнятості, ви можете дізнатися тут: https://cutt.ly/JeLGmou