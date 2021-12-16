Отримай багатопрофільну будівельну професію за підтримки служби зайнятості

23 грудня поточного року на базі Одеського центру професійно-технічної освіти державної служби зайнятості розпочнеться навчання безробітних громадян за професією «Робітник з комплексного обслуговування й ремонту будинків». Курс навчання триватиме 5,5 міс.

Умови направлення на навчання:

повна або базова загальна середня освіта;

вік особи не менше 18 років;

медична довідка.

Для безробітних громадян, які зареєстровані в службі зайнятості, професійне навчання здійснюється за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття.

Звертаємо увагу, що у зв’язку з карантинними обмеженнями графіки навчання можуть бути змінені.

За більш детальною інформацією звертайтеся до відділу організації профнавчання Кіровоградський обласний центр зайнятості за тел. (0522) 32-13-28.

Про інші професії, які можна здобути за сприяння служби зайнятості, ви можете дізнатися тут: https://cutt.ly/JeLGmou