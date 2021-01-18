Залучення безробітних до організації підприємницької діяльності – одна з активних форм підтримки безробітних, яка здійснюється державною службою зайнятості у разі відсутності на ринку праці підходящої роботи.

25 січня поточного року на базі Одеського центру професійно-технічної освіти державної служби зайнятості підготовки розпочнеться курс «Підприємницька діяльність у сфері малого бізнесу». Навчання триватиме 0,5 міс.

Умовами до направлення на навчання є:

освіта вища (повна або базова);

бізнес-ідея;

вік особи не менше 18 років;

стаж роботи;

медична довідка.

У процесі підготовки в Одеському центрі професійно-технічної освіти державної служби зайнятості майбутні підприємці отримають комплексні знання щодо своєї професії, опанують основи підприємницької діяльності у сфері малого бізнесу.

Для безробітних громадян, які зареєстровані в службі зайнятості, професійне навчання здійснюється за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття.

Якщо вас зацікавила вказана професія, за більш детальною інформацією звертайтеся до міськрайонних центрів зайнятості та філій обласного центру зайнятості.