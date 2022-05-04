Отримати витяг про відсутність судимості можна за лічені хвилини у режимі онлайн, повідомляє “Голос Громади” посилаючись на УП.
До війни громадяни мали змогу замовити довідку про несудимість онлайн, зокрема відповідна послуга була в застосунку Дія. Однак з початком російського вторгнення державі задля захисту своїх електронних ресурсів довелося обмежити їхню роботу.
“Був озроблений сервіс vytiah.mvs.gov.ua, за допомогою якого громадяни України можуть у безпечний спосіб, швидко та ефективно замовити витяг про притягнення до кримінальної відповідальності, відсутність/наявність судимості або обмежень, передбачених кримінально-процесуальним законодавством України” – йдеться у повідомленні.
Отримати послугу можна за швидко, достатньо увійти до «Особистого кабінету» за допомогою кваліфікованого електронного підпису та подати запит.
“Автоматична обробка запиту відбувається досить швидко, вже за лічені хвилини в «Особистому кабінеті» з’являється витяг в електронному вигляді з QR-кодом, що дає змогу перевірити чинність даного документу” – додається в тесті.
Витяг про відсутність судимості може знадобитися для:
здійснення всиновлення;
оформлення документів в органах соціального забезпечення;
оформлення віз для виїзду за кордон та надання до установ іноземних держав;
оформлення на роботу;
для участі в процедурі закупівель тощо.