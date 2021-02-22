П`ять хворих та жодного смертельного випадку: добові показники із захворювання коронавірусом на Кіровоградщині

Станом на ранок 22 лютого у Кіровоградській області маємо наступну картину по захворюванню на коронавірус: 5 мешканців області захворіли, 24 одужали, летальних випадків немає. Повідомляє “Голос Громади” посилаючись на Кіровоградську ОДА.

За минулу добу в обласному лабораторному центрі провели 63 ПЛР-тестування, в обласній лікарні тестування не проводились.

5 випадків COVID-19 зареєстрували у м. Кропивницькому.

Одужали від коронавірусу 24 жителі обласного центру.

Нa Кіровогрaдщині за добу медики не зафіксували жодного летального випадку COVID-19.

Наразі на COVID-19 хворіють 2084 жителя області, 1954 – лікуються амбулаторно в умовах самоізоляції.