П`ять ідей-проєктів від жителів громади втілять у життя на території Приютівської ТГ

У Приютівській територіальній громаді визначено переможців конкурсу ініціатив жителів громади на 2021 рік, повідомляє “Голос Громади” посилаючись на сайт відомства.

На участь у конкурсі було подано 19 заявок від 6 старостинських округів, які, вже за традицією, стосуються покращення благоустрою, інфраструктури, умов життя та освіти у населених пунктах заявників.

За оцінками конкурсної комісії було визначено 5 переможців із заявками:

1. «Сучасна Войнівка» − встановлення сучасного вказівного знаку при в’їзді до села Войнівка – 50 тис. грн (автор Недвига А.)

2. «Спорт для населення» – Облаштування спортивного стадіону в с. Андріївка − 49 900 грн (автор Комов Є.С.)

3. «Придбання музичного обладнання для проведення культурно-масових заходів» − придбання апаратури для закладів Лікарівського старостинського округу – 29 700 грн (автор Козоріз О.В.)

4. Парк культури та відпочинку в с. Косівка – облаштування паркової зони по вул. Культури в с. Косівка – 50 тис. грн (автор горбань О.М.)

5. Паркова зона «Дивосвіт» − створення зеленої паркової території біля школи для відпочинку дітей і жителів с. Войнівка – профінансовано частково у сумі 20 400 грн (автор Михайленко А.Г.).

Реалізація проєктів розпочинається вже у цьому році, роботи і закупівлі, що не будуть проведені у цьому році планується продовжити у 2022 році до повної реалізації проєктів-переможців.